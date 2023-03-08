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НовостиПроисшествия8 марта 2023 12:42

В Невинномысске 19-летний парень организовал наркопритон

Злоумышленника задержали правоохранители, против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Невинномысске на Ставрополье сотрудники полиции узнали, что 19-летний местный житель организовал у себя дома наркопритон. Правоохранители выдвинулись на место, чтобы подтвердить информацию.

Оказалось, парень давал наркоманам потреблять запрещенные вещества у себя дома за алкоголь. В помещении сотрудники полиции нашли шприцы и стеклянную трубочку со следами синтетического наркотика.

— В городском отделе внутренних дел подозреваемый полностью признал свою вину, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Расследование уголовного дела продолжается. После материалы передадут в суд, где решится судьба парня.