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НовостиПроисшествия8 марта 2023 16:53

Пенсионерка со Ставрополья перевела мошеннику 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело, злоумышленника ищет полиция
Данил ЮРКОВ
Пенсионерка последовала инструкциям мошенника и отдала деньги

Пенсионерка последовала инструкциям мошенника и отдала деньги

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Ессентуки на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 800 тысяч рублей. К полицейским курорта обратилась 69-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка.

— Он сообщил, что по ее счетам происходят несанкционированные операции. Под предлогом помощи в пресечении противоправных действий собеседник убедил потерпевшую перевести имеющиеся сбережения на якобы безопасный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданка последовала инструкциям собеседника и перевела на счет порядка 800 тысяч рублей. Когда ей не вернули деньги, пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника ищут сотрудники полиции.