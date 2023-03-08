Пенсионерка со Ставрополья перевела мошеннику 800 тысяч рублей

Пенсионерка последовала инструкциям мошенника и отдала деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Ессентуки на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 800 тысяч рублей. К полицейским курорта обратилась 69-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка.

— Он сообщил, что по ее счетам происходят несанкционированные операции. Под предлогом помощи в пресечении противоправных действий собеседник убедил потерпевшую перевести имеющиеся сбережения на якобы безопасный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданка последовала инструкциям собеседника и перевела на счет порядка 800 тысяч рублей. Когда ей не вернули деньги, пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника ищут сотрудники полиции.