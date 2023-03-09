Ранее судимого жителя Ставрополья осудили за смертельное ДТП с пенсионеркой

Жителя Ставрополья приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельную аварию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском округе Ставропольского края ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель вновь отправится в тюрьму за смертельную аварию, в которой погибла 87-летняя пенсионерка. Злоумышленника осудили за нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности, и пьяное вождение после судимости за аналогичное преступление.

— В суде установлено, что подсудимый, имея две непогашенные судимости по статье 264.1 УК РФ, будучи вновь в состоянии опьянения в сентябре 2022 года сел за руль автомобиля марки «BMW 520», – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Злоумышленник ехал по улице Ставропольской в городе Новопавловске. В это время пенсионерка решила перейти дорогу в неположенном месте, а ныне осужденный водитель сбил ее, а после уехал.

Правда, водитель проехал недолго: дальше по дороге он не справился с управлением и врезался в дерево. Потерпевшая погибла на месте происшествия, а против злоумышленника возбудили уголовные дела.

Суд признал гражданина виновным и приговорил к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденному нельзя будет водить восемь лет, а также он выплатит 205 тысяч рублей штрафа. Приговор пока что не вступил в законную силу.