На Ставрополье водитель разогнал авто до опасной скорости и попал в ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья накануне ночью вблизи станицы Старопавловской поездка молодых людей закончилась аварией. Предварительно, водитель «Рено Дастер» разогнал авто до небезопасной скорости, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в опору освещения.

— С тяжелыми травмами в больницу доставлен 19-летний пассажир иномарки. 22-летний водитель отделался ссадинами. Оба участника ДТП – жители станицы Старопавловской, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель получил права всего 2,5 года назад. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, в момент аварии парень был трезвый. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.