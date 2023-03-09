В Ессентуках 9 марта отключили воду на 14 улицах
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На Ставрополье, в городе Ессентуки, с 9:00 по 17:00 отключили воду на 14 улицах города и в ряде учреждений. Ограничение ввели из-за замены пожарных гидрантов на улицах Кисловодская, 26А и на пересечении улиц Гаевского, 64 и Крупской, 32.
- улица Титова;
- улица Интернациональная;
- улица Гаевского;
- улица Гагарина;
- улица М. Горького;
- улица Кисловодская;
- улица Крупская;
- улица Фрунзе;
- улица Луначарского;
- улица Фурманова;
- улица 9-го Января;
- улица Чапаева;
- улица Оборонная;
- улица Б. Боргустанская.
Кроме того, воды нет и в школах №2, 3, 6, в детских садах №3, 15, 9, 26, 22, в «Детской школе искусств» и в «Ессентукской городской стоматологической поликлинике». Воду подвозят по заявкам по номерам: 8 (87936) 6-06-26, 6-56-79.