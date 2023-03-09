В Ессентуках 9 марта отключили воду на 14 улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье, в городе Ессентуки, с 9:00 по 17:00 отключили воду на 14 улицах города и в ряде учреждений. Ограничение ввели из-за замены пожарных гидрантов на улицах Кисловодская, 26А и на пересечении улиц Гаевского, 64 и Крупской, 32.

Где нет воды

- улица Титова;

- улица Интернациональная;

- улица Гаевского;

- улица Гагарина;

- улица М. Горького;

- улица Кисловодская;

- улица Крупская;

- улица Фрунзе;

- улица Луначарского;

- улица Фурманова;

- улица 9-го Января;

- улица Чапаева;

- улица Оборонная;

- улица Б. Боргустанская.

Кроме того, воды нет и в школах №2, 3, 6, в детских садах №3, 15, 9, 26, 22, в «Детской школе искусств» и в «Ессентукской городской стоматологической поликлинике». Воду подвозят по заявкам по номерам: 8 (87936) 6-06-26, 6-56-79.