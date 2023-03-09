В Ингушетии в 2027 году откроют первый ботанический сад

В Ингушетии хотят открыть первый ботанический сад при Ингушском государственном университете. Работы закончат в 2027 году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Для проекта уже выделили участок в 60 тысяч квадратных метров. Инициативу стали рассматривать в прошлом году после обращения ректора Фатимы Албаковой – она просила помочь с организацией ботанического сада. Работы начнутся уже через пару месяцев.

– Обговорили, что уход за садом будут проводить специально обученные биологи. Учреждение станет научно-исследовательским и культурно-просветительским центром для ученых и студентов, а также замечательным подарком для населения республики. Уверен, что после его открытия сад смогут посещать также и туристы. Задачей руководства вуза станет сбор уникальных растений, каких нет на территории Северного Кавказа, – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Ректор Албакова рассказала, что в ботаническом саду высадят сотни деревьев, экзотических цветов и кустарников. Через весь объект будут проходить тропы, пересекающиеся с ручьями и животными.