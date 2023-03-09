За 8 марта ставропольские пожарные 15 раз выезжали на тушение природных пожаров

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье с приходом весны начались первые природные пожары. Только за 8 марта пожарные 15 раз выезжали на тушение растительности. Как сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края, ландшафтные пожары возникают в труднодоступных для техники местах.

— Холмы, изрезанные оврагами, заросли кустарников и редколесье, места в которых приходится бороться с огненной стихией. Отсюда огромные трудозатраты и малая эффективность борьбы с такими пожарами, – пишет ведомство.

Чтобы избежать возможного возгорания, пожарные просят не бросать дымящиеся окурки и горящие спички, не оставлять бутылки или осколки стекла на освещенных солнцем полянах, не выжигать траву, не разводить костры, не оставлять в лесу пропитанные горючими веществами тряпки.

При обнаружении огня ведомство просит потушить его самостоятельно, если огонь небольшой. В случае больного воспламенения следует обратиться по телефону «01» или 101, 112 (с мобильного телефона).