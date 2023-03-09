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НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:19

На Ставрополье 8 марта поймали 25 пьяных водителей

Против двоих из них возбудили уголовные дела за повторное пьяное вождение
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье 8 марта остановили 25 пьяных водителей

На Ставрополье 8 марта остановили 25 пьяных водителей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшее 8 марта на Ставрополье поймали 25 пьяных водителей. Из них двое оказались лишены прав или вовсе не имея права управления автомобилем, а против еще двоих возбудили уголовные дела за повторное пьяное вождение.

— В Ипатово автоинспекторы в рамках проводимых профилактических мероприятий остановили иномарку, за рулем которой находился 29-летний местный житель с признаками опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель согласился пройти тест на алкоголь, который показал наличие более 0,7 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нарушителя завели протокол. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину поместили на штрафстоянку.