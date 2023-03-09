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НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:53

Жительница Пятигорска отдала мошеннику полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жительницу Пятигорска мошенник обманул на полмиллиона рублей

Жительницу Пятигорска мошенник обманул на полмиллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье, в городе Пятигорске, к полицейским обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала о мошенничестве: ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Неизвестный сообщил, что с карты потерпевшей хотят списать деньги.

— Под предлогом помощи в пресечении несанкционированных действий он убедил заявительницу перевести сбережения на якобы безопасный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Граждана последовала инструкциям злоумышленника и перечислила около полумиллиона рублей. Деньги не вернулись на счет, и потерпевшая поняла, что ее обманули.

Против мошенника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут сотрудники полиции. Правоохранители просят граждан быть бдительными при общении с незнакомцами.