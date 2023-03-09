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НовостиПроисшествия9 марта 2023 11:26

Ставрополец более 10 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителю Ставрополья грозит срок за незаконное получение пенсии по инвалидности

Жителю Ставрополья грозит срок за незаконное получение пенсии по инвалидности

Фото: Даниил ОПАРИН

В Грачевском округе Ставропольского края местному жителю грозит срок за то, что он более 10 лет незаконно получал пенсию по инвалидности и пользовался другими социальными выплатами. Злоумышленник еще в 2008 году сделал поддельную справку о наличии у него заболевания, по которой его признали инвалидом 2 группы.

— Таким образом, в период с 2008 года по 2019 года мужчина незаконно получил более 500 тысяч рублей в виде пенсии по инвалидности и иных соцвыплат, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следственные органы собрали достаточно данных, по которым гражданина можно было привлечь к ответственности. Правда, уголовное дело никто не возбуждал.

В итоге прокуратура добилась возбуждения дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход и расследование уголовного дела контролирует прокуратура.