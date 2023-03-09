Ставрополец более 10 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Жителю Ставрополья грозит срок за незаконное получение пенсии по инвалидности Фото: Даниил ОПАРИН

В Грачевском округе Ставропольского края местному жителю грозит срок за то, что он более 10 лет незаконно получал пенсию по инвалидности и пользовался другими социальными выплатами. Злоумышленник еще в 2008 году сделал поддельную справку о наличии у него заболевания, по которой его признали инвалидом 2 группы.

— Таким образом, в период с 2008 года по 2019 года мужчина незаконно получил более 500 тысяч рублей в виде пенсии по инвалидности и иных соцвыплат, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следственные органы собрали достаточно данных, по которым гражданина можно было привлечь к ответственности. Правда, уголовное дело никто не возбуждал.

В итоге прокуратура добилась возбуждения дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход и расследование уголовного дела контролирует прокуратура.