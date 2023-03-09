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НовостиПроисшествия9 марта 2023 11:36

В аварии на трассе Ставрополья пострадал 6-летний ребенок

По факту происшествия проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевского округе Ставропольского края, на 254 километре трассы «Кавказ», водитель автомобиля «Форд Фокус» разогнала автомобиль до небезопасной скорости, из-за чего не справилась с управлением. В результате машина зацепила тросовое ограждение, а после перевернулась.

— В больницу города доставлены 33-летняя водитель и ее 6-летняя дочь, жительницы КБР. Тяжесть полученных матерью и девочкой травм обусловлена отсутствием автокресла и непристегнутым ремнем безопасности, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Авто потерпевшая арендовала для длительной поездки. Водитель оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения: за последние два года она 20 раз получала штрафы за нарушения.

По факту аварии проводится проверка. Вероятно, водителю предстоит возмещать ущерб за арендованный автомобиль.