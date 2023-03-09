В Ставрополе на улице 45-я параллель загорелся вагончик

В Ставрополе загорелся вагончик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Ставрополе, на улице 45-я параллель, в районе дома №38, загорелся вагончик. На место вызвали пожарную бригаду, чтобы устранить возгорание. О погибших и пострадавших пока что нет информации. Предварительно, в происшествии никто не пострадал.

По данным пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю, пожар тушат 9 человек и 2 единицы техники. О площади возгорания не сообщается, нанесенный огнем ущерб еще предстоит оценить.

— В данный момент там горит вагончик. Работают пожарно-спасательные подразделения. Предварительно погибших и пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю. Информация о причинах возгорания уточняется.