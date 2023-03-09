Пьяный водитель с поддельными правами попался на Ставрополье

На Ставрополье поймали пьяного водителя с поддельными правами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Железноводске на Ставрополье поймали 40-летнего водителя. Сотрудники полиции вызвали автоинспекторов, чтобы провести тест на алкоголь. Гражданин согласился на прохождение теста. Прибор показал наличие более 1 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Кроме того, полицейских заинтересовали права. Они показались правоохранителям слишком подозрительными, поэтому было решено разобраться в этом деле.

— Сотрудники изъяли документ, а нарушителя доставили в городской отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказалось, что в июле 2022 года гражданина уже останавливали за пьяное вождение. За это у него на два года отобрали права. А те документы, что он дал, оказались поддельными.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что купил поддельные права по объявлению в социальных сетях. Для этого он отправил неизвестному свои фото и личные данные, а также 19 тысяч рублей.

Теперь сразу за два преступления гражданину грозит тюрьма. Против водителя возбудили два уголовных дела за повторное пьяное вождение и подделку документов – их соединили в одно производство.