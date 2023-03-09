Ставропольца посадили на восемь лет за покушение на убийство соседей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края 56-летнего местного жителя приговорили к восьми годам «строгача» за покушение на убийство соседей. В феврале 2022 года на территории частного дома в селе Ивановском между ныне осужденным и соседями произошла очередная ссора.

Следствием и судом установлено, что между соседями долгое время был конфликт – они не могли поделить территорию и установить забор. На этот раз злоумышленник решил закончить распри с помощью огнестрела.

— В ходе очередного конфликта осужденный выстрелил в соседей не менее пяти раз из гладкоствольного охотничьего карабина, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Перелом левой кисти получил 35-летний мужчина, а его 61-летнему отцу повредило левое плечо. Тем не менее потерпевшим удалось сбежать от обезумевшего соседа. Против стреляющего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор пока что не вступил в законную силу.