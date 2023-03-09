В Пятигорске 46-летний мужчина украл у знакомой ювелирные изделия на 200 тысяч

Ставропольца могут посадить за кражу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье, в городе Пятигорске, к полицейским обратилась 51-летняя местная жительница. Гражданка заявила о краже ювелирных изделий. Сотрудники узнали, что к преступлению причастен 46-летний знакомый заявительницы. Его задержали и доставили в отделение полиции.

— Он сознался в содеянном и пояснил, что проживал у хозяйки домовладения. На протяжении нескольких месяцев, пользуясь отсутствием заявительницы, он похищал ювелирные изделия и различную бытовую технику, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Краденое злоумышленник продавал, а деньги тратил на себя. Теперь против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается, после материалы передадут в суд на рассмотрение.