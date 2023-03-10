Две ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе в субботу

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе в субботу, 11 марта, пройдут две ярмарки выходного дня – на улицах Васильева, 35/1 и Куйбышева, 48. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, на площадках будут продаваться все ингредиенты для весеннего салата.

— Покупатели найдут молодую зелень, хрустящий редис, свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, ароматное подсолнечное масло, – пишет ведомство.

Кроме того, на ярмарках будут продавать и другие продукты, которые можно использовать для первых и вторых блюд или закусок и десертов. На площадках ставропольские производители будут продавать молочные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.

Участники ярмарок, по заверению администрации, имеют все необходимые сертификаты, а продукция отвечает требованиям ветеринарных правил. Площадки будут открыты с 8:00 по 16:00.