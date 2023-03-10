На трассы Ставрополья 10 марта опустился густой туман

Туман на трассах Ставрополья снизил видимость для автомобилистов. Пресс-служба Госавтоинспекции по региону сообщает о непогоде на дороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». Ведомство просит быть осторожными на дороге.

— Снова на Ставрополье видимость ограничена туманом. На видео Нефтекумский округ, автодорога «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», – написали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водителей, планирующим поездки в этом направлении, рекомендуют снижать скорость и держать дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций. В условиях тумана вероятность попасть в ДТП повышается.