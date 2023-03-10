Депутат из Ростовской области застрелил мужа любовницы

Ростовскому депутату грозит срок за убийство мужа любовницы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области депутату грозит срок за убийство мужа любовницы. Как рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», причиной преступления, по версии следствия, стала борьба с соперником за сердце дамы.

Депутат влюбился в подчиненную, но не смог смириться с замужеством женщины. По этой причине злоумышленник пошел на преступление. Все произошло в декабре 2020 года, когда тело 30-летнего погибшего нашли местные жители в «двенадцатой».

Согласно заключению экспертизы, в мужчину дважды выстрелили из обреза, а в транспорте лежали наркотики. Как показали камеры, после работы в машину к погибшему резко забежал незнакомец. Выглядело, будто знакомый попросил подкинуть до дома.

Следователи не остановились на версии с бандитскими разборками и разбирали все возможные исходы. Сам 36-летний депутат нехотя признался, что недавно у них с Ритой завязался роман. Хотя сам чиновник жена и имеет несколько детей, как и его любовница.

Сама вдова на одном из допросов призналась о романе. И сам депутат заявлял об угрозах женщине – мол, продолжит жить с мужем – убьет мужчину. Правда, показания обоих постоянно менялись.

За дело взялась экспертиза. Оказалось, отпечатки депутата были на пакете с наркотиками. А часть пуха с пуховика чиновника осталось на сидении машины. Против него возбудили два уголовных дела за «Убийство» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Суд присяжных решит, виновен ли депутат в преступлении или нет.