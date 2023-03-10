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НовостиПроисшествия10 марта 2023 6:53

Депутат из Ростовской области застрелил мужа любовницы

Преступление он инсценировал под бандитские разборки
Данил ЮРКОВ
Ростовскому депутату грозит срок за убийство мужа любовницы

Ростовскому депутату грозит срок за убийство мужа любовницы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области депутату грозит срок за убийство мужа любовницы. Как рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», причиной преступления, по версии следствия, стала борьба с соперником за сердце дамы.

Депутат влюбился в подчиненную, но не смог смириться с замужеством женщины. По этой причине злоумышленник пошел на преступление. Все произошло в декабре 2020 года, когда тело 30-летнего погибшего нашли местные жители в «двенадцатой».

Согласно заключению экспертизы, в мужчину дважды выстрелили из обреза, а в транспорте лежали наркотики. Как показали камеры, после работы в машину к погибшему резко забежал незнакомец. Выглядело, будто знакомый попросил подкинуть до дома.

Следователи не остановились на версии с бандитскими разборками и разбирали все возможные исходы. Сам 36-летний депутат нехотя признался, что недавно у них с Ритой завязался роман. Хотя сам чиновник жена и имеет несколько детей, как и его любовница.

Сама вдова на одном из допросов призналась о романе. И сам депутат заявлял об угрозах женщине – мол, продолжит жить с мужем – убьет мужчину. Правда, показания обоих постоянно менялись.

За дело взялась экспертиза. Оказалось, отпечатки депутата были на пакете с наркотиками. А часть пуха с пуховика чиновника осталось на сидении машины. Против него возбудили два уголовных дела за «Убийство» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Суд присяжных решит, виновен ли депутат в преступлении или нет.