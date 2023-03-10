Лихач пострадал в аварии на трассе Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья, на 256 километре трассы «Кавказ», водитель «ВАЗ-21154» набрал небезопасную для движения скорость, превысив скоростной лимит, и не справился с управлением. Машина зацепила тросовое ограждение, из-за чего автомобиль перевернулся прямо на дороге.

— С открытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами конечностей 34-летний водитель, житель Невинномысска, доставлен в больницу, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказывается, водитель за последние два года 34 раза получал штрафы за превышение скоростного лимита и другие нарушения. В момент аварии он был трезвый.

При осмотре авто выяснилось, что размер колес не соответствует конструкции автомобиля. По факту аварии проводится проверка.