Двум ставропольцам грозят тюремные сроки за хранение марихуаны

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На Ставрополье задержали двух – ничем друг с другом не связанными – «растаманов». Первый попался в Ставрополе. Сотрудники полиции приехали с обыском в дом 30-летнего местного жителя и нашли там 450 граммов марихуаны. Злоумышленник пояснил, что хранил вещества для личного потребления.

— Второй случай нелегального хранения «зеленки» выявлен в Изобильненском округе, где в домовладении 50-летнего жителя Найденовки оперативники нашли полимерный пакет с высушенными частями растений серо-зеленого цвета, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Экспертиза показала, что внутри находилась марихуана – 300 граммов. Второй злоумышленник также пояснил, что хранил вещества для себя. Против наркоманов возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Им грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.