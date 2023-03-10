Семь уголовных дел завели на двух жителей Невинномысска

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Невинномысске на Ставрополье против двух, 17-летнего и 27-летнего, жителей округа возбудили семь уголовных дел. По данным следствия, в январе 2023 года злоумышленники раскидывали «закладки» на двух садоводческих товариществах Невинномысска. Всего они «сбросили» 6,74 грамма наркотиков.

— Преступные действия подозреваемых не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против наркосбытчиков возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Дела соединили в одно производство. Расследование продолжается.