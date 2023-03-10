Эксперты составили рейтинг банков, активно кредитующих малый и средний бизнес

Фото: банк Уралсиб

Аналитики Эксперт РА подвели итоги 2022 года в области кредитования малого и среднего отечественного бизнеса. Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга. За год сумма выданных банком кредитов МСП составила 51,7 миллиарда рублей.

Специалисты банка постоянно работают над тем, чтобы предлагать клиентам, предпринимателям, широкий спектр услуг, продукты и сервисы, наиболее востребованные на сегодняшний день и значительно облегчающие рутинные процессы. Помимо этого обслуживающиеся в банке предприниматели могут использовать возможности бесплатного обучения на темы, касающиеся организации и ведения бизнеса.

В прошлом году число активных бизнес-клиентов - малых и средних предпринимателей, обслуживающихся в банке Уралсиб, достигло более 138 000. Уже с начала 2023 года этот показатель вырос примерно на 9%. Кредитный портфель МСП сейчас составляет 23,1 миллиарда рублей, гарантийный вырос до 41,9 миллиарда, а сумма пассивов превысила 142,6 миллиарда рублей. 16+

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