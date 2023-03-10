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НовостиОбщество10 марта 2023 9:11

Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО на Ставрополье

Денису Кузнецову сегодня исполнилось бы 42 года
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

Фото: соцсети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

В Предгорном округе Ставропольского края в окружном военкомате семье Дениса Кузнецова, участника специальной военной операции, передали Орден Мужества за проявленные качества на службе. Об этом сообщает глава муниципалитета в социальных сетях.

— Денис погиб в зоне специальной военной операции, выполняя свой воинский долг. Дата награждения выбрана не случайно. Сегодня нашему бойцу исполнилось бы 42 года, – написал глава округа Николай Бондаренко.

После церемонии глава округа пообщался с семьей военнослужащего – мамой, сестрой и братом. Мама бойца прочитала стихотворение, написанное сыном незадолго до смерти.