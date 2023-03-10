Ранее судимый ставрополец получил 8 лет за разбойное нападение на пенсионерку

Ставропольца осудили за разбойное нападение на пенсионерку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Нефтекумске на Ставрополье 30-летний местный житель получил восемь лет «строгача» за разбойное нападение на 65-летнюю пенсионерку. В апреле 2022 года подвыпивший злоумышленник пробрался на территорию дома потерпевшей, чтобы забрать у нее все ценности.

— Злоумышленник нанес потерпевшей три удара кулаком по голове, после чего обмотал вокруг шеи пенсионерки ремень от сумки и стал ее душить, от чего женщина потеряла сознание, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После ныне осужденный залез в сам дом и стал искать ценности. Не отыскав дорогих украшений или денег, злоумышленник вышел на улицу и увидел, что пенсионерка очнулась.

Преступник снова начал избивать пенсионерку и душить ремнем, требуя от нее денег. На шум во дворе пришел сосед, который перелез через забор и обезвредил разбойника. После он вызвал полицию.

Гражданина признали виновным и приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.