В выходные на Ставрополье температура воздуха поднимется до +22 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в выходные температура воздуха поднимется до +22 градусов. Сегодня, в пятницу 10 марта, в регионе местами ожидаются дожди, а утром на трассе наблюдался туман. И все же температура воздуха, по данным Ставропольского гидрометцентра, потеплело до +19 градусов.

Завтра, в субботу, 11 марта, ночью и в регионе, и в Ставрополе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +7 градусов. Зато днем на Ставрополье потеплеет до +21 градуса, а в краевой столице – до +19. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 12 марта, ночь будет теплее, чем в субботу – до +9 градусов. Днем температура воздуха в Ставропольском крае поднимется до +22 градусов, в краевой столице – до +20. Погода будет преимущественно без осадков.