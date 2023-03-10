Рано утром 11 марта над Ставропольским краем пролетит МКС

МКС пролетит над Ставропольем 11 марта Фото: Иван ВИСЛОВ

Над Ставропольским краем в течение марта по крайней мере пять раз пролетит МКС. Первый раз за начавшийся месяц станция пролетела вчера, 9 марта, в 04:43, а после дважды появилась на орбите над Ставропольем 10 марта: в 03:59 на видимой звездной величине в -0,5m, а позже в 05:31 на видимой звездной величине [Мера яркости небесного тела с точки зрения земного наблюдателя – Прим.] в -2,2m.

Согласно данным сайта MKS-online, МКС движется по орбите со скоростью в 27530 километров в час. В настоящее время высота станции – 433 километров над Землей.

А завтра, 11 марта, утром в 04:46 МКС пролетит над Ставропольем на видимой звездной величине в -1,5m в 16° на юго-востоке региона. После этого два дня станция будет «обходить стороной» Ставропольский край.

После МКС «заглянет» на Ставрополье 15 и 16 марта. В первый день он пролетит вечером, в 19:51, его видимая звездная величина составит -1,9m. А во второй день станция появится дважды: в 19:03 и в 20:38 – в -2,1m и в -1,4m видимой звездной величины.