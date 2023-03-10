В Невинномысске гражданина обвиняют в четырех уголовных преступлениях

Жителя Невинномысска могут посадить за четыре преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в городе Невинномысске, закончено расследование многоэпизодного уголовного дела. Обвиняемый, 42-летний местный житель, может отправиться в тюрьму за вандализм, покушение на кражу, кражу и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Установлено, что мужчина в магазинах сотовой связи совершил кражи смартфонов, а затем в ночное время проник в сетевые торговые заведения и похитил различные товары, – пишет ведомство.

Кроме того, злоумышленник украл три велосипеда из подъездов многоэтажек. Все краденное он продавал, а деньги тратил на себя. Также гражданина обвиняют в двух актах вандализма и одному факту повреждения чужого имущества.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. На данный момент расследование завершено, материалы передали в суд на рассмотрение.