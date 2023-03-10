Экс-федерального судью на Ставрополье обвиняют в мошенничестве на 2 млн

Экс-федеральный судья на Ставрополье может отправиться за решетку за мошенничество на 2 млн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье бывший федеральный судья обвиняется в мошенничестве на крупную сумму – 2 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2018 года и июле 2019 года обвиняемый предложил знакомому помочь брату знакомого за 2,5 млн рублей. Однако позже, по всей видимости, потерпевший и судья сошлись на меньшей сумме.

Брат знакомого пода в суд иск против ООО, с которого хотели взыскать стоимость сгоревшего авто, который приобрел потерпевший и который сгорел, а также моральный ущерб. При этом судья утверждал, что без его помощи в иске откажут.

В 2018 году судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда отказала в иске потерпевшему. А судья продолжил предлагать свою помощь. В какой-то момент потерпевший сдался и согласился на помощь злоумышленника.

— Обвиняемый получил от жителя Предгорного округа денежные средства на общую сумму 2 миллиона рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. При этом иск не находился у обвиняемого.

Судья получил деньги и потратил их на себя, при этом никакой реальной помощи он не оказывал. За это против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

— Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Теперь экс-судье грозит срок за преступление.