СКФУ и Карачаево-Черкесия договорились о деловом сотрудничестве

Фото: СКФУ

Северо-Кавказский федеральный университет и правительство Карачаево-Черкесии договорились о сотрудничестве при подготовке кадров и создании наукоемких технологий. Об этом "КП-Ставрополь" сообщили в пресс-службе вуза.

Глава КЧР Рашид Темрезов и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов провели встречу, посвященную некоторым итогам работы.

- Абитуриенты из Карачаево-Черкесии нередко выбирают именно это образовательное учреждение для получения специальности. Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным! - отметил Темрезов.

По данным СКФУ, сейчас в вузе обучается более 1,2 тысяч студентов из Карачаево-Черкесии, которые часто поступают на технические специальности. Сотрудничество между сторонами будет охватывать три направления: образование, наука и экспертная аналитика.

- Мы высоко ценим сотрудничество с правительством Карачаево-Черкесской Республики и видим большой потенциал для обеих сторон. В рамках соглашения планируем усилить работу по подготовке кадров, в различных форматах, а также запуск востребованных научно-исследовательских проектов в интересах предприятий реального сектора экономики республики, - отметил ректор Беспалов.

Стороны также обсудили конкретные шаги по взаимодействию. Так, приоритетной задачей обозначено расширение целевого обучения с республиканскими предприятиями. Это позволит выпускникам получить рабочее место сразу после окончания и поможет Карачаево-Черкесии увеличивать количество профессиональных кадров. Кроме того, в этом году уже началась профориентационная кампания вуза в регионе.

Исследовательская деятельность, которую проводит вуз, будет затрагивать приоритетные области, в основном - строительство и экологию.

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