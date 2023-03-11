Нурмагомедов отстоял титул чемпиона Bellator в бою с Хендерсоном

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова – Усман Нурмагомедов – победил в главном бою Bellator 292 и защитил титул чемпиона в легком весе. В первом раунде дагестанец сначала отправил американца Бенсона Хендерсона в нокдаун, а затем взял его на удушающий, после чего тот сдался.

Отмечается, что поединок проходил в рамках четвертьфинала гран-при Bellator, главный приз которого – миллион долларов.

Усман Нурмагомедова занимается смешанными единоборствами на профессиональном уровне с 2017 года. В 2021 двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютировал в Bellator и провел четыре поединка до первого титульного боя. На турнире Bellator 288 Нурмагомедов победил Патрики Фрейри и стал чемпионом организации в легком весе.

На счету Нурмагомедова уже 17 побед и ни одного поражения.

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