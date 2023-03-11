На Ставрополье появится новый корпус краевой инфекционной больницы

Спикер Думы Ставрополья Николай Великдань обсудил с депутатом Госдумы Владимиром Ивановым строительство нового корпуса краевой инфекционной больницы, создание которого вошло в число наказов жителей края.

– Лечебным корпусам больницы порядка 70 лет. Действующие здания технически устарели и не в полной мере соответствуют современным стандартам. Кроме того, суммарная вместимость взрослого и детского корпуса рассчитана на 230 мест. В пиковый сезон инфекционных заболеваний пациентов вынуждено размещали в перепрофилированных районных больницах. Учитывая изношенность и характеристики помещений, принято решение о строительстве нового корпус, – объяснил проблему Великдань.

Заказчики подготовили проект и смету, которые прошли государственную экспертизу и направлены в профильные федеральные министерства. Новый корпус – детское и взрослое отделения – будет вмешать 510 койко-мест. Проект реализуют за три года в две очереди.

Стоимость проекта составит 4,6 млрд рублей. Великдань передал Иванову документацию проекта, чтобы проработать возможность федеральной финансовой поддержки в Госдуме и органах исполнительной власти России.