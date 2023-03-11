На Ставрополье зафиксировали массовую гибель лебедей

В Ставропольском крае зафиксировали очередную массовую гибель лебедей. Трупы птиц обнаружили около станицы Баклановской и села Птичьего Изобильненского округа. Местные власти подтвердили этот факт.

– Специалисты изучили указанную в сообщении местность, обнаружили погибшую птицу. Работники ветслужбы произвели забор биологических проб для выяснения причины падежа, ждем результатов лабораторных исследований, – сообщает и.о. главы Изобильненского округа Владимир Форостянов.

Падеж животных на Ставрополье начали фиксировать с конца 2022 года. Местные жители находили в полях тела лебедей, зайцев, лис, а в Пятигорск отравленные вороны погибли прямо в черте города.

Результаты расследований надзорных органов показали, что животные травятся ядами, которыми фермеры борются с грызунами в полях.