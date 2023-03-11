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НовостиПроисшествия11 марта 2023 7:42

Полиция задержала без вести пропавшего жителя Ставрополя

Мужчина был в международном розыске
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Окружная полиция сообщила о задержании жителя Ставрополя, которого объявили в международный розыск.

Машину, которая ехала в сторону Ставрополья, остановили на КПП "Урух" в Северной Осетии. При проверке документов полицейские установили, что 47-летний водитель находится в международном розыске как без вести пропавший.

В этот же день на КПП "Аляска-30" сотрудники задержали 52-летнего жителя Махачкалы, который находился в розыске в рамках уголовного преследования. Мужчина уклонялся от явки в правоохранительные органы.

- Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших проверок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.