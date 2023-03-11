Лихач устроил смертельное ДТП на Ставрополье

На Ставрополье лихач устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевого УГИБДД.

Авария случилась утром 11 марта на трассе в Левокумского округа. Водитель Приоры на небезопасной скорости не выдержал дистанцию с грузовой фурой и столкнулся с ней. На месте умер 47-летний пассажир отечественной машины. Сам водитель и второй пассажир госпитализированы с тяжелыми травмами.

Фото: УГИБДД по СК

- За рулём Приоры находился 33-летний житель Дагестана, который только за последние 2 года 62 раза привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. У него произведён биозабор крови на установление состояние опьянения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

По факту проводится проверка.