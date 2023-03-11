Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 9:22

Под Ставрополем нашли останки людей

Находке, как минимум, пять веков
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае во время ремонта газопровода нашли останки людей. Об этом сообщает глава Труновского округа Нина Аникеева.

Фото: канал Нины Аникеевой

Фото: канал Нины Аникеевой

Захронение обнаружили сотрудники предприятия, которые сразу же вызвали на место археологов. Раскопки завершили в начале марта. Специалисты нашли артефакты разных исторических периодов: посуду, наконечники стрел, бронзовый нож, украшения, застежки для одежды и другие.

Фото: канал Нины Аникеевой

Фото: канал Нины Аникеевой

Самые ранние артефакты относятся к ямной культуре, которая была между Черным и Каспийским морями в период от 36 до 23 веков до нашей эры. Кроме того, археологи нашли захоронения сарматского периода и Большой Ногайской орды - последним не более 500 лет.