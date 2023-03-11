На Ставрополье машина сбила 10-летнего мальчика

В Ставропольском крае водитель без прав сбила ребенка около двора. Об этом рассказала пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 10 марта в Нефтекумском округе. Водитель "шестерки", разворачиваясь, заехала на придворовую территорию и сбила 10-летнего мальчика, который был на прогулке. Подростка госпитализировали с травмой головы и рваными ранами.

- Выяснилось, что за рулем находилась 39-летняя местная жительница, которая водительских прав никогда не получала. Женщина пояснила, что автомобиль приобрела в нерабочем состоянии, почти год ее восстанавливала и в этот вечер первый раз на ней выехала прокатиться. Водитель успела проехать около 50 метров, когда при развороте перепутала педали и не справилась с управлением, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

Фото: УГИБДД по СК

Составлен протокол за управление без прав и отсутствие страховки. Машину отправили на спецстоянку. По факту проводится проверка.