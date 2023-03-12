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НовостиОбщество12 марта 2023 6:13

Семь погребений обнаружено при раскопках древнего кургана на Ставрополье

Самое ранее из них относится к эпохе ранней бронзы
Алина МАКСИМОВА
Погребения и артефакты обнаружены в древнем кургане. Фото: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Погребения и артефакты обнаружены в древнем кургане. Фото: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

На Ставрополье обнаружен древний курган с захоронениями. Историческая находка была сделана газовиками во время ремонтных работ в селе Безопасном Труновского района.

К раскопкам приступили археологи. Они обнаружили семь погребений разного периода. Самое древнее из них, по предварительным оценкам, относится к эпохе ранней бронзы - XXXVI-XXIII века до нашей эры.

Найдены и захоронения сарматского периода - I – III века нашей эры. Самое позднее погребение относится к периоду Большой Ногайской Орды - XVI век нашей эры. Также археологами обнаружены различные артефакты: древняя посуда, бронзовый нож, наконечники стрел, застежки от одежды и многое другое.

Все артефакты уже переданы в краеведческий музей.