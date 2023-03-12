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НовостиОбщество12 марта 2023 7:14

В Ставропольском крае за сутки выявлено 36 нетрезвых водителей

В регионе проводятся массовые проверки водителей на трезвость
Алина МАКСИМОВА
Нетрезвых водителей выявляют в регионе.

Нетрезвых водителей выявляют в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Ставропольского края за сутки 11 марта выявлено 36 водителей с признаками алкогольного опьянения. По данным региональной Госавтоинспекции, трое из них сели нетрезвыми за руль повторно.

Все остановленные автолюбители отстранены от управления транспортными средствами. В отношении них составлены протоколы.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в крае проводится массовая проверка водителей на трезвость. Мероприятия по профилактики нетрезвого вождения продлятся до 12 марта включительно.