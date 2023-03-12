Военнослужащим Ставрополья компенсируют часть затрат на путевки в санаторий

Санаторное лечение положено военнослужащим, получившим инвалидность. Фото: Иван МАКЕЕВ

Военнослужащие Ставропольского края могут рассчитывать на ежегодную компенсацию части стоимости путевки в санаторий. Размеры выплаты составляет 20 тысяч рублей.

Новая мера соцподдержки начала действовать с 1 января 2023 года. На выплаты могут претендовать военнослужащие, ставшие инвалидами в результате ранений, контузии, увечья или заболеваний, полученных в зонах боевых действий.

Указаны категории службы: военная служба по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающих страховую пенсию по старости; военная служба в добровольном порядке (по контракту), не получающих пенсию за выслугу лет.

Назначение и выплата ежегодной компенсации производится с 1 по 31 июля. Компенсация носит заявительный характер. Заявление на выплату можно подать до 31 мая в комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя по адресу: ул. Ленина, 415 Б, каб. 110 б.