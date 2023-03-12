Более 2 млн рублей из городской казны потратят на форму юнармейцев Ставрополя

Юнармейцев экипируют к празднику. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставропольских юнармейцев полностью экипируют ко Дню Победы за счет средств городского бюджета. Для них приобретут поло, брюки, берцы, ремни, береты, толстовки и перчатки – всего 210 комплектов одежды. На эти цели из городской казны выделят более двух миллионов рублей.

По данным горадминистрации, форма будет готова уже к середине апреля. В ней ребята будут блистать наравне с военнослужащими во время парада в 78-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент юнармейское движение насчитывает порядка 2,2 тысячи ставропольских школьников. Они принимают активное участие в городских и краевых конкурсах, праздниках, несут караул у мемориала «Огонь Вечной Славы», участвуют в субботниках и других общественных мероприятиях.