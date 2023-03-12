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НовостиОбщество12 марта 2023 8:40

Кисловодских бойцов СВО освободили от транспортного и земельного налогов

Налоговые льготы утвердили на внеочередном заседании Думы
Алина МАКСИМОВА
Транспортный налог не будут платить участники спецоперации.

Транспортный налог не будут платить участники спецоперации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кисловодске на внеочередном заседании Думы утвердили налоговые льготы для участников специальной военной операции. Бойцов СВО и их супругов освобождают от налогов на транспорт и землю.

- Ввели на территории Кисловодска губернаторские меры поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев и членов семей наших бойцов, - заявил глава курортного города Моисеев.

Отмечается, что послабления в части земельного налога касаются земель ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, которые не используются в коммерческих целях.