Почти 200 тысяч перевела на счета мошенников 27-летняя жительница Ставрополя

Ставропольчанка лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Полиция Ставрополя устанавливает личности мошенников, обманувших 27-летнюю ставропольчанку почти на 200 тысяч рублей.
Действовали аферисты по старой и успешно обкатанной схеме. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он убедил ее в том, что некто пытается похитить ее деньги. Чтобы сохранить средства, ей рекомендовали перевести сбережения на резервный счет. Жительница Ставрополя поверила собеседнику и сделала перевод на крупную сумму.
- Спустя время, когда денежные средства не поступили обратно на ее счет, женщина поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась с заявлением в городской отдел внутренних дел, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.
По данному факту возбуждено дело о мошенничестве, ведется розыск лиц, причастных к совершению преступления.