Сергей Кириенко побывал в Центре знаний «Машук» в ходе рабочей поездки на Ставрополье

Фото: управление пресс-службы и информполитики Губернатора и Правительства СК.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал с рабочей поездкой на Ставрополье. В рамках своего визита он провел совещание по вопросам работы Центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Также Сергей Кириенко принял участие в работе площадок и выступил на открытии программы для инструкторов, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием детей. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства СК.

Накануне «Машук» отметил полгода с момента открытия. Работает Центр под девизом «Учим тех, кто учит». За время работы здесь проведено более 30 просветительских мероприятий, участниками которых стали порядка пяти тысяч человек.

Не так давно на базе «Машука» состоялось торжественное открытие Года наставника и педагога, участие в котором принял Владимир Путин.

- На Машуке обсуждаются, внедряются патриотические, просветительские программы, которые получают распространение и в других регионах, и в нашем крае. Ставрополье плотно вплетено в повестку этой большой работы, сказал глава региона Владимир Владимиров.