Верблюжонок Васька родился в контактном зоопарке на Ставрополье

Васька уже позирует гостям. Фото: t.me›BezmenoffNovoselMO

На Ставрополье в одном из контактных зоопарков появился на свет верблюжонок. Родителями стали верблюды Василиса и Василий, обитающие в контактном зоопарке одного из гостиничных комплексов Новоселицкого округа Ставропольского края.

Весит верблюжонок 39 килограммов. Малютку решили назвать в честь отца – Васькой.

- Симпотяга растёт не по дням, а по часам, и уже с удовольствием позирует гостям, - рассказал глава Новоселицкого округа Олег Безменов.