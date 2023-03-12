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НовостиОбщество12 марта 2023 13:46

Жители Ставрополья могут получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия

Также граждане будут освобождены от уголовной и административной ответственности
Алина МАКСИМОВА
О добровольной сдаче оружия напомнили ставропольцам.

О добровольной сдаче оружия напомнили ставропольцам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье ведется системная работа по пресечению незаконного оборота оружия. За преступления данного характера может грозить уголовная ответственность.

В региональном управлении МВД напомнили местным жителям о преимуществах добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Так, лица, добровольно сдавшие незаконное оружие, не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

- Не может признаваться добровольной сдачей оружия его изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по его обнаружению и изъятию, - пояснили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.