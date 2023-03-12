Житель Невинномысска присвоил найденную на скамейке дамскую сумочку с деньгами и картами

Полиция быстро вышла на подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Невинномысска стал фигурантом уголовного дела о краже, присвоив найденную им на скамейке дамскую сумочку.

По данным пресс-службы МВД по Ставропольскому краю, 28-летняя женщина оставила свою сумочку на лавочке у подъезда. Буквально через пару минут она вернулась за забытой вещью, но сумочки на месте не оказалось. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Выяснилось, что сумочку с планшетом, смартфоном, банковскими картами, деньгами и документами нашел 46-летний местный житель. Искать владельца он не стал. В полицию также решил не обращаться, а имуществом решил распорядиться по собственному усмотрению.

- Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Кража».