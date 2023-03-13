За неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 1373 человека

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 5 по 12 марта, от коронавируса выздоровели 1429 человек, а заболели – 1373, в том числе 218 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 69 пациентам, среди которых оказалось 24 ребенка. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей было выписано 1429 человек. Уровень заболеваемости стабилизировался и остается невысоким. Тем не менее важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последнюю неделю первый компонент вакцины получили 2112 человек, а полный курс иммунизации прошли 785 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.

Также напомним, что за все время вакцинации первый компонент вакцины получили 1,8 млн человек, а полный курс прошли 1,3 млн человек.