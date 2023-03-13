В Ставрополе начинающий водитель сбил дорожное ограждение и столб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне вечером в Ставрополе автомобиль «Митсубиши Каризма» ехал по улице Тухачевского, водитель решил прибавить скорости и не справился с управлением. В результате машина вылетела на тротуар, сбив дорожное ограждение и столб.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, 18-летняя пассажирка получила перелом ключицы и травму головы. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— 20-летний водитель, житель города, в ДТП не пострадал, был трезв. Стаж вождения гражданина меньше года, за это время он к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет ведомство.

По факту аварии проводится проверка. Водителю предстоит возместить нанесенный в аварии ущерб в гражданском порядке.