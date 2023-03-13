Водителя со Ставрополья посадят на два года за смертельную аварию

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по СК

В Александровском округе Ставропольского края прошел суд над 23-летним жителем села Круглолесского. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек.

Установлено, что в феврале 2021 года водитель ехал по улице Степной в селе Александровское и решил превысить скоростной лимит. По пешеходному переходу в этот момент шел пешеход, а водитель не смог вовремя остановиться. В итоге произошла авария.

— В результате ДТП пешеход был отброшен на встречную полосу движения, где произошел переезд тела другим автомобилем, который не располагал технической возможностью торможения и предотвращения наезда, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На месте происшествия погиб 44-летний гражданин. На водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водителя признали виновным и приговорили к лишению свободы на два года в колонии-поселении, а также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на два года. Прокуратура получит копию и оценит законность и соразмерность наказания.