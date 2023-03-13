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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:41

Вблизи Ставрополя в лобовом столкновении погибли два человека

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: очевидцы из социальных сетей

Фото: очевидцы из социальных сетей

Утром на 29 километре трассы «Подъезд к городу Ставрополю», предварительно, водитель «Лады Приоры» ехал вниз со спуска и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в едущую навстречу грузовую «ГАЗель».

— В результате водитель и пассажир «Приоры» скончались на месте ДТП. Водитель «ГАЗели» не пострадал, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Погибший водитель – 23-летний житель Зеленокумска, его стаж вождения – пять лет. За последние два года мужчина получил восемь штрафов за превышение скоростного лимита.

Экспертиза покажет, был ли водитель трезвый в момент аварии. Личность погибшего пассажира устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.